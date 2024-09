Kaaris lâche un gros coup de pression à un fan de Booba !

Le jeune homme provoquait l'artiste en criant le nom du DUC de Boulogne en plein showcase.

"Viens me le dire en face"

Un conseil, ne jamais provoquer Kaaris. C'est ce qu'a tenté de faire un jeune qui était présent à son showcase. Ce dernier a très bien vu que c'était une mauvaise idée. Alors que Riska performait, ce jeune fan de B2O présent dans le public a tenté d'énerver l'interprète de "Tchoin" en criant "Booba, Booba, Booba". Un geste qu'il n'a pas du tout apprécié et il s'approche du jeune homme, regard noir, en lui disant de lui "répéter en face". Le jeune homme voyant la tournure, s'est donc rétracté.

Booba / Kaaris, la guerre est loin d'être finie !

On le sait, la rixe entre les deux rappeurs ne date pas d'hier. Elle a même atteint son paroxysme en 2018 lors d'une rencontre violente à l'aéroport d'Orly. Même si les tensions se sont apaisées ces dernières années, les deux artistes n'hésitent pas à s'envoyer des piques interposés. Dernièrement, Kaaris a affiché son soutien à Gims, qui est également en clash avec B2O. On peut donc comprendre dans quel côté il est et qu'une possible réconciliation n'est pas à l'ordre du jour.

Un espoir de réconciliation ?

Et pourtant, il y avait quelques lueurs d'espoirs pour une possible réconciliation, voire même une collaboration entre les deux artistes. En effet, ces derniers se donnaient de la force dans leurs différents showcases interposés avec le son "Kalash" en diffusant les couplets de l'un et l'autre. De plus, lors d'une interview pour son album "Day One", l'interprète de "Le prix de la réussite" avec même été évasif sur la question d'une éventuelle réconciliation :

"Tu ne peux pas lire l’avenir, tout change. C’est un truc c’est le passé."

Alors Booba et Kaaris qui nous plient un nouveau classique ? Malheureusement, ça ne sera pas pour tout de suite...