Houdi annonce "Le dernier rayon de soleil"

Le rappeur originaire du 77 vient d'annoncer son nouvel album qui sortira le 13 septembre prochain.

Déjà de retour

2024 est véritablement l'année de la confirmation pour Houdi. Après "Hood Volume 1" sortie en janvier dernier, le voilà qui revient à la rentrée pour annoncer son nouvel album sur son compte Instagram. Une annonce assez prévisible, étant donné que le rappeur au masque de ski a déjà clippé deux sons "Rap Conscient" et "Totally Spies" qui seront sur le prochain projet.

So La Lune sur le projet

L'album s'appelle "Le dernier rayon de soleil" et sera composé de 11 morceaux avec un seul featuring et la présence de So La Lune. Sous son post, l'interprète de "Ciel" enchaîne en disant que c'est son projet qui le tient le plus à coeur : "On a tellement travaillé pour vous faire plaisir la famille vraiment c'est mon meilleur projet je pense, ça me touche de vous le sortir bientôt, j'ai hâte."

Avec "SUN7" mettant en avant ses sons étés et "Hood Volume 1" montrant ses qualités de kickeur, l'artiste a démontré sa polyvalence et sa palette artistique qui va vraisemblablement rassembler sur son prochain projet.

Présent pour les 25 ans du festival Woodstower !

Qui dit nouvel album dit également nouvelle tournée ! Si Houdi n'a pas encore annoncé de nouvelles dates, il pourra peut-être lâcher quelques exclus ce soir lors du festival Woodstower au grand parc Miribel Jonage à Lyon. Nous l'avons mis dans les rappeurs à voir absolument sur cet événement qui se déroule du 29 août au 1er septembre. Alors si vous êtes fan de "Houdihood" n'attendez plus et venez prendre les dernières places juste ici !