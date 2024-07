Les croisés, tu connais.

Houdi est une des elles révélations rap français de ces dernières années. Après les jolis succès de "SUN7" et "Hood vol.1", le voilà de retour avec un nouveau single inédit, "Rap Conscient", accompagné de son clip. Un morceau qui est un joyeux bordel et un tube calibré pour l'été, contrairement à ce que le titre laisse penser, et une vidéo tournée dans une sorte de villa e location que Houdi et ses potes ont bien saccagé !