La gestu est folle, la vibe musicale plutôt originale : serait-ce un banger?

Houdi a été extrêmement productif ces deux dernières années, pourtant, il arrive encore à surprendre en allant explorer des univers dans lesquels ont ne l'attendait pas du tout. Comme cette semaine avec le clip de "Totally Spies", en référence au célèbre dessin animé. Un morceau très rythmé, au point que parfois, ça fait même penser à de la bossa nova, un autotune bien réglé, et surtout, une belle gestuelle de la part du rappeur, qui a décidément plein de talents cachés ! On valide, et vous?