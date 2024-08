Damso offre une nouvelle surprise à ses fans !

C'est sur son compte Instagram que l'artiste belge a annoncé la sortie d'un projet rassemblant ses "Vieux sons".

"Voyez ça comme une playlist"

S'il y a bien un rappeur qui ne chôme pas ces derniers temps, c'est bien Damso ! Il y a quelques jours, l'interprète de "Débrouillard" avait déjà annoncé un nouvel album qui arriverait courant septembre, voilà qui donne encore de la matière à ses fans afin de mettre l'eau à la bouche.

C'est donc à 00h que l'artiste a sorti un projet de 11 morceaux appelé "Vieux sons" qui, comme son nom l'indique, est un projet rapatriant ses anciennes musiques qui n'étaient pas encore sortis dans ses précédents albums.

Des sons teasés jamais sortis

Sur ces 11 morceaux, on peut y retrouver le fameux "Comment faire un tube" qui avait retourné les réseaux sociaux en 2015 ou encore "Cosmos", premier son du Dem's alors qu'il avait seulement 16 ans ! On retrouve un Damso plus kickeur et percutant qu'on peut notamment retrouver sur "Batterie Faible" sorti en 2016 ou encore "Ipséité" certifié double diamant.

De plus, il ajoute également que d'autres sons non sortis le seront sur cette playlist "dès qu’ils seront clearés."

Damso en tendance sur les réseaux sociaux

Cette annonce a fait l'objet d'un séisme sur les réseaux sociaux. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que les fans du rappeur bruxellois sont unanimes. Ces derniers sont heureux de retrouver un Damso "qui avait la dalle" et ramène "un vent de nostalgie" dans le rap Français. D'autres ont salué le morceau "Cosmos" qui a mis tout le monde d'accord.