Rim'K sort du silence après sa performance lors de la cérémonie d'ouverture des JO

"Le jeune Abdelkrim de Vitry-sur-Seine n’aurait jamais pu s’imaginer ça"

Rim'K, figure emblématique du rap français, s'est exprimé suite à sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le membre du groupe 113 a livré une performance mémorable devant plus d'un milliard de téléspectateurs, interprétant son titre inédit "King" depuis les ponts des Invalides et de l'Alma.

Après cet événement historique, Rim'K a partagé son émotion sur Instagram, dévoilant des images des coulisses et exprimant sa gratitude envers son public et tous ceux qui ont contribué à son parcours : "Le jeune Abdelkrim de Vitry-sur-Seine n’aurait jamais pu s’imaginer un jour chanter à quelques pas de la Tour Eiffel devant plus d’1,5 milliard de spectateurs. Merci pour tous vos messages de soutien et d’amour. Merci à toute l’organisation, au Comité des JO, Victor le Masne, Sam Tiba, Thomas Anduze, PE, Lucia Serrano, Fred, Cassandre, Juliette, Jimmy, Daphne Burki, Lucien Jornod. Merci à Live Nation pour la confiance, Louis Vuitton, le Ritz Paris, Omega, Question de Son, La Bougie Productions et tous les techniciens. Amicalement, Tonton"

La performance de Rim'K a été saluée par ses pairs et ses fans sur les réseaux sociaux. Son ami Mokobé a exprimé sa fierté, tandis que DJ Kore l'a qualifié de "première médaille d'Or des JO 2024". Cette reconnaissance s'étend au-delà des frontières françaises, avec notamment Snoop Dogg qui a été filmé en train de danser pendant la prestation de Rim'K.

Quand Snoop Dogg s’ambiance sur la performance de Rim’K à la cérémonie d’ouverture des JO ! 😭 #Paris2024



pic.twitter.com/DFEi6wFTtL — Kultur (@Kulturlesite_) July 27, 2024