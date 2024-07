The Weeknd tease son nouveau projet

Il donne rendez-vous à ses fans à São Paulo le 7 septembre prochain.

C’est l’heure de commencer un nouveau livre. Après une longue période de pause, The Weeknd est-il enfin de retour ? Sur ses réseaux sociaux, l’artiste canadien publie un mystérieux teaser annonçant un concert à São Paulo au Brésil. Un retour inattendu prévu pour le 7 septembre prochain.

C’est l’évènement de la rentrée. En 2023, The Weeknd était véritablement l’un des artistes de l’année, notamment grâce à son impressionnante tournée. Il est notamment passé par le Stade de France à Paris pour deux dates bouillantes. Alors qu’il teasait récemment l’arrivée d’une nouvelle ère dans sa carrière, surprise générale ce jeudi 18 juillet : The Weeknd est de retour et annonce un nouveau récit. "Il y a trois chapitres dans ce conte", écrit le chanteur en description d’une publication sur ses réseaux sociaux. Le premier chapitre, il le présente justement dans cette vidéo qui reprend les codes de ses deux précédents albums : "After Hours" et "Dawn FM". Elle se termine alors sur une poupée à l’effigie du chanteur enfant, qui se retrouve seul dans un champ de fleurs.

À l’issue de cette vidéo, The Weeknd donne alors rendez-vous à son public à São Paulo, au Brésil pour un concert plus qu’inédit le 7 septembre prochain au stade Morumbis. Dans les commentaires, les fans sont impatients de le retrouver. "Je ne peux plus respirer !", écrit Canan, tandis que John a "attendu ce jour avec impatience". Il s’agit donc du premier chapitre de ce nouveau conte. La hype est bien présente.