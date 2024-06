The Weeknd bat un nouveau record de certifications

Personne ne l'arrête.

Voilà quelques années que The Weeknd enchaîne les succès. Le chanteur vient une nouvelle fois de marquer l'histoire, en devenant le premier artiste canadien à obtenir sept certifications Diamant de la RIAA. C'est d'ailleurs le troisième artiste de tous les temps à réaliser cet exploit, aux côtés de Rihanna et Post Malone. Le 17 juin dernier, ses chansons "Save Your Tears" et "Die For You" ont obtenu le statut de disque de diamant, lui permettant de rejoindre ce cercle très fermé et très convoité. Les morceaux "Popular" avec Madonna et Playboi Carti et "One of the Girls" avec Jennie (du groupe Blackpink) et Lily-Rose Depp, ont quant à eux été certifiés disques de platine. Il s'agit du tout premier disque de platine pour Depp et pour Jennie.

Un succès indéniable et peu surprenant pour celui qui est depuis juin 2024 l'artiste avec le plus grand nombre d'auditeurs mensuels sur la plateforme Spotify. Son titre "Blinding Lights" est d'ailleurs le titre plus écouté de tous les temps sur Spotify. Rien que ça.

L'interprète de "Save Your Tears" est d'ailleurs seul artiste à avoir réussi à se maintenir au-dessus de 100 millions d'auditeurs par mois sur Spotify pendant une année entière, une première dans l'histoire de la musique et du streaming ! Le plus surprenant et incroyable : The Weeknd n'a quasiment pas sorti d'album en 2023, à part une réédition de "Starboy". Battre tous ces records sans même sortir de nouveau projet, ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. On espère donc que les rumeurs concernant sa fin de carrière sont fausses...