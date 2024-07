Eminem : les chiffres fous de “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)"

L'album fait l'unanimité...

Que l'on aime ou pas Eminem, force est de constater que son dernier album “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" est un événement. D'une part, cet opus a une qualité que n'avait pas forcément ses précédents projets et surtout, il semble que le public était fortement en demande ce que les chiffres prouvent comme on a pu le voir avec "Houdini" puis "Tobey", les deux premiers extraits de l'album. Donc, quoi qu'on pense de cet opus, il faudra compter avec lui dans les listes de fin d'année au moment de dresser les tops de fin d'année. Non pas parce que c'est Eminem, mais parce que le disque est de de qualité et le public l'attendait comme le montre les chiffres et les projections de vente en première semaine.

En effet, nos camarades du compte Twitter @FrenchRapUS ont listé tous les records de “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". L'opus est premier sur YouTube, Spotify, Deezer, ITunes et Appel Music et compte plus de 150 000 000 de streams en seulement quatre jours, excusez du peu. Autrement dit, ce projet fait l'unanimité !

🚨 Le nouvel album "The Death Of Slim Shady" d’Eminem a dépassé les 150M de streams en 4 JOURS !



▫️#1 YouTube

▫️#1 sur Spotify

▫️#1 sur Deezer

▫️#1 sur ITunes

▫️#1 Apple Music



LÉGENDE 🤴🏽 pic.twitter.com/S5oLDykX9U — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 16, 2024

Et cela ne concerne pas que la France. Aux Etats-Unis, les projections de vente annoncent que “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" devrait être un numéro un du classement Billboard 200 avec une première semaine entre 270 000 et 290 000 unités équvalentes album. Autrement dit, un raz-de-marée. Il devrait donc détrôner Taylor Swift et son album événement "The Tortured Poets Department" qui domine le classement depuis douze semaines consécutives. Si Em' était effectivement numéro un, ce serait son onzième album à réussir ce tour de force ce qui le placerait au niveau de Kanye West, Bruce Springsteen et Barbra Streisand. Seuls Drake (13), Taylor Swift (14), Jay-Z (14) et les Beatles (19) en ont plus. Toujours est-il que devrait faire mieux que Revival (267 000) and "Music to be Murdered By" (279 000).

Réponse dans quelques jours...