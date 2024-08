 Rap et activisme : les artistes qui s'engagent

Le rap, né parmis les milieux populaires, a toujours été un vecteur de contestation et de prise de position sociale. Parmi les figures marquantes de cette scène engagée, Keny Arkana et PNL se distinguent par leur militantisme et leur capacité à sensibiliser leurs auditeurs.

Keny Arkana et Gaza

Keny Arkana, figure emblématique du rap français, a marqué les esprits avec son titre "Gaza". Exilée au Mexique, elle continue de défendre la paix et la justice. Sa chanson, bouleversante et humaniste, dépeint les horreurs vécues par les habitants de Gaza : "Des pluies de missiles comme s’ils voulaient te rayer de la carte... Sous les yeux du monde meurt Gaza". Arkana a créé cette chanson en 48 heures, impulsée par une profonde émotion, et l’a partagée sur YouTube, renforçant ainsi son message de solidarité et d’humanité.

PNL et Un Jour De Paix

PNL, avec leur morceau "Gaza", cosigné par Un Jour De Paix, poursuit cette lignée d’engagement. Leur titre, entre poésie et tristesse, appelle à la paix et à la réflexion. Bien que PNL soit habituellement discret, ce morceau a trouvé sa place sur les ondes de Skyrock, témoignant de leur influence et de leur portée.

Le Rap contre l'Extrême droite

Les rappeurs ne se contentent pas de dénoncer les conflits internationaux. Le groupe IAM, avec Shurik’n et Akhenaton, a récemment sorti "No pasaràn", une chanson de neuf minutes contre la montée de l’extrême droite en France. Le son a créé une polémique dans les médias, certaines paroles étant violentes. Cette œuvre s'inscrit dans la lignée de leur engagement historique, rappelant le morceau "11′30 contre les lois racistes" de 1997, qui protestait contre les lois anti-immigration.

Josman et la violence policière

Josman, avec son titre "Ailleurs", évoque la haine des institutions et des forces de l’ordre, résonnant avec l'actualité marquée par le meurtre de Nahel Merzouk. Ce drame a été relayé par de nombreux artistes comme Sadek, PLK, et Ninho, qui ont exprimé leur indignation et leur soutien à la famille de la victime.

Nekfeu et les Gilets Jaunes

Nekfeu est également un rappeur engagé, n’hésitant pas à prendre des positions claires sur des sujets sociaux, notamment dans sa musique. Récemment, il a soutenu le mouvement des Gilets Jaunes, illustrant son engagement pour les causes sociales et son refus du statu quo.

Ces artistes montrent que le rap peut être un puissant outil de protestation et de changement, donnant une voix à ceux qui n'en ont pas et sensibilisant le public aux injustices sociales et politiques.