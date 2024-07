Pusha T devient ambassadeur Louis Vuitton

"Sa nomination comme ambassadeur chez Louis Vuitton témoigne de son engagement envers l'art et un style personnel fort".

Le hip-hop continue de s'immiscer dans le luxe ! Louis Vuitton vient d'annoncer son nouvel ambassadeur et ce n'est autre que Pusha T. Une nomination qui n'étonne pas quand on sait qu'il s'agit d'un proche de Pharrell Williams, à la tête des collections masculines de la maison française.

Depuis plus d’un an maintenant, Pharrell Williams officie en tant que directeur créatif de Louis Vuitton Homme. Un rôle important pour l’artiste car il succède au défunt Virgil Abloh. Depuis, l’interprète de "That Girl" ajoute sa propre touche aux collections de la célèbre maison française. Pour représenter la marque, Louis Vuitton vient justement de nommer Pusha T en tant qu’ambassadeur. Ami de longue date de Pharrell, ils ont aussi à plusieurs reprises collaboré ensemble. Une belle avancée pour la maison française qui ouvre ses portes au hip-hop avec l’aide de son nouveau directeur créatif. "Leur histoire partagée promet des voies d'expression futures dynamiques et affirme davantage que le cercle d'ambassadeurs de la maison est ceux qui forgent le paysage contemporain d'aujourd'hui à travers les industries et les domaines", apprend-on dans un communiqué partagé par WWD.

"Sa nomination comme ambassadeur chez Louis Vuitton témoigne de son engagement envers l'art et un style personnel fort, tous deux faisant écho au dévouement de la maison à l'expression unique à travers la mode et la culture", peut-on lire également. Un nouveau rôle qui débute dès maintenant pour Pusha T, qui apparaît dans une première campagne "avant la sortie de son nouvel album". Le communiqué précise aussi que "le rôle de Pusha T en tant qu'ambassadeur de la maison souligne la vision de Louis Vuitton de rassembler diverses influences culturelles pour construire une narration puissante au sein de son univers de vêtements pour hommes. La maison attend avec impatience ce voyage collaboratif passionnant à venir."