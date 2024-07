Eminem : le tracklisting de "The Death Of Slim Shady" révélé ?

Il aurait leaké par erreur.

Le nouvel album d'Eminem "The Death Of Slim Shady" est au centre de toutes les attentions. Chaque information le concernant devient vite virale et importante. C'est pourquoi le tracklisting est quasiment d'une importance capitale ! Or, il semble que celui-ci ait été révélé par erreur comme on a pu le voir sur Twitter où de nombreux fans ont partagé des captures d'écran réalisées à partir de l'application Apple Music sur lequel l'opus est disponible en pré-commande. Or, il semble que la plateforme ait accidentellement rendu publique la liste de 20 titres de la tracklist sur laquelle apparaissent notamment des featurings de J. Cole ou de JID notamment...

It seems as though Apple accidentally revealed the tracklist of Eminem’s new album before it got taken away, but these screenshots show the tracklist. How do you guys feel about this if it’s real? What you excited for the most? 👀 pic.twitter.com/wHV7Kjffkj — SyrianAlmond⚡️ (@SyrianAlmond) July 6, 2024

Ainsi, parmi les morceaux répertoriés, on en découvre un qui s'appelle "Cypher Intermission" sur lequel on retrouve J. Cole aux côtés de Black Thought, Tech Nine, Ez Mil et Royce Da 5'9″.

Mais ce n'est pas tout, si ce tracklisting est juste, on y voit aussi un feat de Billie Eilish, un morceau avec la participation JID et Skylar Grey et des apparitions de Dr. Dre et 50 Cent sur la chanson "Onslaught".

Le Twittos qui a partagé cette liste de titres a quand même précisé :

"Elle pourrait très bien être fausse. Je ne prétends pas qu'elle soit vraie. Je l'ai vue, je l'ai postée."

Les internautes ont également noté que de fausses listes de chansons d'Eminem avaient déjà été mises en ligne. La page Apple Music de l'album affiche désormais chaque morceau uniquement par son numéro, à l'exception des singles "Houdini" et "Tobey".