Rohff se félicite des chiffres de “Fitna”

Il se plaignait récemment d'un boycott.

Il faisait son grand retour le 21 juin dernier. Alors qu'il s'estime victime d'un boycott par les plateformes de streaming mais également par les magasins de CD, Rohff vient de célébrer les chiffres de son dernier album "Fitna", qu'il estime être son meilleur projet à ce jour. C'est en story Instagram qu'Housni a pris la parole afin de remercier ses fans :

"8k en première semaine malgré le boycott en magasin sous vos yeux, sans promo ni radio ni télé ni interview ni achat de stream ou achat de CD en pop up store. J'ai tout refusé, que story insta et 3 tweets. Merci, je suis fier de vous."

Un message dans lequel il évoque notamment une fin de carrière proche.

"Vous avez l'album de l'année et peut être mon meilleur album simple pour clôturer ma discographie. Maintenant j'ai le temps de cliper tous ces gros bangers ainsi que mes classiques et vous donner des beaux concerts avant de me retirer de ce milieu qui ne correspond plus mes valeurs. Mon talent dérange, j'ai accompli ce que devais accomplir, le reste n'a plus d'importance. Je tenais à sublimer mon art avec tout l'amour que je lui porte depuis 30ans. Mes chiffres ne vous ont jamais menti."

Et pour cause, Rohff s'estime victime de boycott par l'industrie. Récemment, le rappeur français s'en prenait à Spotify. Selon lui, la plateforme de streaming boycotte "Fitna". "Ben alors Spotify, on oublie encore Rohff ? Regardez les tendances, on parle de l’album de qui ? Vous ne m’aimez pas ? Pourquoi ? L’authenticité et les valeurs vous font si mal ? Mes prises de positions ? Boycottage ? Ok, tant pis pour vous", partage-t-il sur X, anciennement Twitter.

Rohff pointe ainsi du doigt un manque de visibilité délibéré contrairement aux autres artistes, qui rappelle la polémique survenue en 2021. À la sortie de "Grand Monsieur", le rappeur avait déjà critiqué les choix de Spotify. "On est en TT pendant des jours, l’album ‘Grand Monsieur’ fait parler la France mais Spotify France vous faites les aveugles et les sourdes d’oreilles, disait-il. C’est un oubli ou un parti pris ?" Dévoilé sans aucun promotion, Rohff avait précédemment justifié son choix. Alors qu’il répondait à des fans, il déclare "ne pas être en manque de reconnaissance" et donc ne pas "avoir besoin de plus de lumière". Les interviews, ça ne l’intéresse donc plus. Il conclut : "J’en ai assez eu."