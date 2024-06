Le morceau éponyme de son album qui vient de sortir.

Les rageux lui reprochent d'être trop à l'ancienne? Housni n'en a rien à foutre. Le rappeur sait ce que les vrais attendent de lui, il l'a bien compris en annonçant son nouvel album, "FITNA", avec un morceau fleuve de 14 minutes. Alors que le disque vient d'être dévoilé, Rohff a décidé de nous envoyer le clip du morceau "Fitna", dans lequel on le voit kicker devant un fond qui rappelle un écran de cinéma, et qui retrace le film de sa vie et celui du monde.