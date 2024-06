ZKR fait la paix avec le fan qu’il a frappé

Les images font plaisir à voir !

"Hardcore comme reconnaître ses torts", rappait Kery James en 1998. Il ne croyait pas si bien dire : depuis, le nombre de rappeurs qui ont fait des excuses publiques ou ont reconnu qu'ils avaient tort se comptent sur les doigts d'une main. Pas facile de reconnaître qu'on a complètement foiré lorsqu'on est un monstre d'égo. Mais heureusement, certains artistes restent des humains et savent trouver la manière de se faire pardonner lorsqu'ils fautent. ZKR fait clairement partie de cette deuxième catégorie.

Le rappeur de Roubaix avait fait un petit bad buzz il y a quelques jours, à cause d'une vidéo où on le voit sur scène, pendant qu'un fan monte pour essayer de le rejoindre. Sauf que le rappeur n'était pas chaud et a un peu pris ça pour une agression, résultat : coup de tête. Les images ont fait le tour du Web, car les gens sont très vifs sur ce genre de bad buzz. On espère que la vidéo de cette semaine fera aussi rapidement le tour des réseaux : on y voit l'artiste en compagnie du fan à qui il a mis un coup de tête, en train de se réconcilier.

ZKR qui a retrouvé celui qui est monté sur scene et a qui il a mis le coup de tete.

Sa se fini bien 🙌🏼 pic.twitter.com/yFr3e2T7Jj — Lawisse☄️🥷🏽 (@Lawisse_) June 23, 2024

"C'est bon, on a fait le calin, arrêtez de parler. On l'a mis bien parce que vous êtes mauvais", dit ZKR en riant à la caméra. Le fan a l'air refait lui aussi, n'hésite pas à faire l'accolade avec le rappeur et dans la suite de la vidéo, ils font même référence à Zidane et Materazzi. Ce qui est certain, c'est que les images font plaisir à voir !