Booba se moque des chiffres de vente de Maes

"LVC 2" n'a écoulé que 2000 copies en première semaine.

Maes sait très bien qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Peu importe le sujet. Mais lorsqu'il sort un projet et que les chiffres ne sont pas forcément excellents, Booba l'attend au tournant. La preuve avec le dernier opus du rappeur sevranais, "En attendant LVC 2". Dès que les chiffres de la première sont tombés, le Duc est tombé sur son ancien acolyte aussi vite qu'il ne fait pour écrire un tweet. C'est dire s'il était prêt et chaud. Et, évidemment, la première semaine d'exploitation de "LVC 2", qui rappelons-le tout de même, est un projet qui a pour vocation de faire patienter avant le "vrai" prochain album de Maes, n'a pas semble-t-il pas été assez bonne aux yeux du Duc qui ne s'est pas privé de le faire avoir en story sur Instagram.

Il a donc souligné que Maes n'avait vendu que 2028 copies de son projet et a ensuite ironisé :

"Au début, j'ai cru que c'était la date de son Bercy repoussé en 2028"...

Il a aussi rappelé sur son ancien Les Derniers salopards avaient réussi un gros coup avec l'album de Zed qui a fait bien mieux que "LVC 2".

"Il craigait sur Zed et LDS ! Il s'est fait éteindre juste en streaming meskin"

Enfin, B2O a aussi ironisé sur la pochette de "LVC 2" puisque celle-ci a été prise à Sevran, la ville natale de Maes dont, a priori, il semble interdit de séjour depuis ses derniers déboires. Il écrit ainsi :

"Interdit de Sevran, il doit organiser une mise en scène pour la cover faisant croire qu'il est au quartier."

Ne jamais faire d'erreur ou avoir de passage à vide face au Duc. Maes plus que quiconque le sait très bien. Le résultat est là : Booba s'est donc simplement délecté...