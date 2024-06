Asap Rocky annonce son nouvel album "Don't be dumb"

Le rappeur n'avait pas sorti de projet depuis 2018.

A$AP Rocky dévoile la date de sortie de son nouvel album "Don't Be Dumb" ! Le rappeur a enfin levé le voile sur la date de sortie tant attendue de son nouvel album. C'est lors de la présentation de sa ligne AWGE à la Fashion Week de Paris qu'A$AP Rocky a confirmé la nouvelle.

🚨 A$AP ROCKY ANNONCE LA SORTIE DE SON NOUVEL ALBUM !!



“DON’T BE DUMB”



📆 30 AOÛT pic.twitter.com/EymD59xh75 — WRLD (@wrld_mag) June 21, 2024

Ce projet, qui succède à "Testing" sorti en 2018, sera disponible le 30 août prochain. Depuis la sortie de "Testing", A$AP Rocky a traversé une période mouvementée. Sur le plan personnel, il a accueilli deux enfants avec Rihanna. Cependant, il a également fait face à des défis judiciaires, notamment une incarcération en Suède en 2019 et des accusations d'agression avec une arme à feu à Los Angeles, pour lesquelles il a plaidé non coupable.

Malgré ces turbulences, A$AP Rocky n'a pas cessé de produire de la musique. Il a sorti plusieurs titres en solo, tels que "D.M.B.", "Shittin' Me", "Same Problems ?" et "Riot (Rowdy Pipe'n)". Selon NFR Podcast, la liste des feats de "Don't Be Dumb" est impressionnante. On y retrouve des poids lourds de l'industrie musicale tels que Tyler, the Creator, Pharrell Williams, Metro Boomin, Madlib, The Alchemist, Clams Casino, Mike Dean et Swedish House Mafia. Rien que ça...

🚨A$AP ROCKY ANNONCE LA SORTIE D’UN NOUVEL ALBUM !!



« DON’T BE DUMB »



🗓️ 30 AOÛT pic.twitter.com/es8THUZAA7 — Kultur (@Kulturlesite_) June 21, 2024