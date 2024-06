Koba LaD : découvrez son impressionnante transformation physique

C'est GrosBras LaD maintenant.

Depuis sa sortie de prison en mars 2023, Koba LaD entreprend une véritable transformation. Plus d’un an maintenant après sa libération, le rappeur est métamorphosé aussi bien physiquement que mentalement.

Son séjour en prison a dû le faire beaucoup réfléchir. Sorti en mars 2023, Koba LaD est aujourd’hui libre et semble être sur le droit chemin. La violence et la drogue, c’est fini pour lui. Le rappeur brille désormais aux côtés de Zola depuis la sortie de leur projet en commun "Frères Ennemis" le 9 février dernier. Mais ce n’est pas tout. L’interprète de "RR 9.1" est aussi tombé amoureux entre temps. Sur les réseaux sociaux, il se montre fièrement aux côtés de sa belle qui n’est autre que Wejdene. Un couple improbable mais qui prend finalement son sens. Koba LaD s’est désormais assagi et il prend même soin de lui. Dans une vidéo diffusée sur Snapchat, l’artiste du 91 montre ses gros bras en pleine séance de musculation.

Fier de sa transformation physique, Koba LaD bombe le torse et gonfle ses bras pour la caméra. Alors qu’il se présentait au public il y a plusieurs années avec une silhouette mince et élancée, le rappeur n’est plus, comme La Fouine qui revenait récemment sur le devant de la scène avec une imposante transformation. En description de sa story Snapchat, Koba LaD se compare même à Tokita Ohma, personnage principal de l’animé "Kengan Ashura", qui n’est autre qu’un jeune combattant à la puissance exceptionnelle. Sur les réseaux, les internautes ont aussi réagi à sa transformation : "C'est Kobra LaD maintenant", lâche alors JD.