Drake clashé par Pharrell Williams ?

Alors que son clash avec Kendrick Lamar est (apriori) terminé, un autre artiste est-il en train de s'attaquer à Drake ? Vendredi 14 juin, Pharrell Williams a dévoilé son nouveau titre pour la sortie prochaine de "Moi, Moche et Méchant 4". Intitulé "Double Life", les fans ont décelé un sens caché aux paroles, qui pourraient s'adresser directement au rappeur canadien.

C’est un clash qui ne date pas d’hier et avec ce titre, il pourrait même vivre un second souffle. Depuis la sortie du tout premier film d’animation "Moi, Moche et Méchant", c’est Pharrell Williams qui est aux manettes de la bande-originale. Après l’incroyable succès de "Happy" qui comptabilise aujourd’hui plus d’1,3 millions d’écoutes sur Spotify, Universal Pictures a de nouveau fait appel au talent de la moitié des Neptunes. Ce vendredi 14 juin, le premier titre du quatrième volet du long-métrage a justement été dévoilé et il est signé Pharrell Williams. Mais sur "Double Life", les fans suspectent un sens caché aux lyrics, soupçonnant des attaques dirigées à l’encontre de Drake.

"Hey, what are you hiding?

What you do when you're gone?

Nothing wrong being private

Make sure it ain't wrong

Your life double-sided

Two-faced like coins

What side do I get?

What side are you on?"