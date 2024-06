Jul remercie ses fans pour le succès de "Mise à jour"

Le J est profondément touché !

Jul continue de dominer le rap game avec son nouvel album "Mise à Jour", qui vient de prendre la tête du Top Album cette semaine. Les chiffres de ventes viennent de tomber, et comme d’habitude, ils sont excellents.

Avec 43 989 équivalents ventes en première semaine, Jul a battu ses concurrents directs, notamment Pierre Garnier et SCH. Le Marseillais a vendu 28 834 exemplaires physiques, 14 780 en streaming et 375 en téléchargement :

🇫🇷 Jul score 43 989 équivalent ventes en première semaine avec « Mise à jour » (via @snep) !



28 834 physique (65,5%) 💿

375 téléchargement (0,9%) 📥

14 780 streaming (33,6%) 🎧 pic.twitter.com/MfVVVe08Ca — Ventes Rap (@VentesFRap) June 14, 2024

Ce succès marque le meilleur démarrage de l'année 2024 dans le rap français, surpassant même SCH et son "JVLIVS Prequel : Giulio". Jul a réussi à maintenir son rythme de sortie d'albums à succès, après "La Route Est Longue" et "Décennie", qui avaient également dominé les charts.

Le J a exprimé sa gratitude envers ses fans pour leur soutien inconditionnel dans un message émouvant sur ses réseaux : "Jai plus les mots ... je vous remercie infiniment cest plus qu'une team cest une famille !!! merci beaucoup, 10 ans après ... quel chance jai davoir des gens comme vous qui me soutiennent ! c'est pas a tout les coins des rues des gens qui te lache pas .... je me languis de vous voir ! histoire qu'on profite un peu ensemble !!! jai hate pour les stades je vous aimes vraiment cest grace a vous que je vie touts les jours et cest réel ! a la base je galerais .. je savais pas comment allez finir ma vie ... et dieu merci je suis tombé sur des gens en or !! jai travailler dur et le bon dieu il vous a mis sur ma route !!! et cest pas pour rien !! grosse force a tous" Les fans apprécieront.