Jul : énorme succès pour sa boutique éphémère

Le J cartonne quoiqu'il fasse !

On vous en parlait la semaine dernière : Jul a ouvert une boutique éphémère à Marseille, en marge de la sortie de son album "Mise à jour", qui a été publié le vendredi 7 juin. Il s'agit de son deuxième album officiel de 2024. En ce qui concerne la boutique éphémère, vous pouvez y observer la nouvelle collection "D'or et de Platine" ainsi que quelques produits exclusifs, comme des figurines par exemple. Une boutique qui a donc été installé sur les terrasses du Port et qui va rester là jusqu'au 30 juin.

Visiblement, la boutique fait le plein, comme le relatent certains sites d'actualités du Sud de la France : la boutique ne désemplit pas. La queue est même extrêmement longue devant la boutique pour pouvoir espérer y entrer, comme on peut le voir sur de nombreuses photos postées sur Internet. C'était la deuxième fois que Jul ouvrait une boutique éphémère à cet emplacement, en 2023, il s'était d'ailleurs rendu lui-même dans la boutique pour faire plaisir aux fans à l'ouverture, ce qui n'a pas pu se faire cette année.

Jul store #3 🛸

Du 7 juin au 30 juin à Marseille Les Terrasses du Port

Du D&P, du mise à jour… pour ma team

🫶🫶



Lalbum arrive vendredi aussi… oufff https://t.co/8J9mshmA0S pic.twitter.com/prNJBKvhtY — Jul (@jul) June 3, 2024

Parmi les objets qui se vendent le mieux, on trouve évidemment des claquettes, mais aussi les chaussures en partenariat avec Asics, des casquettes et des bobs. Encore un succès pour Jul, qui créé une fois de plus l'événement près de chez lui. On note que les boutiques éphémères sont vraiment devenues incontournables dans le rap game en tant qu'outil promotionnel, qui permet de renforcer les liens avec la fanbase.