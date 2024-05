"Rappeuses en Liberté" revient pour une édition 2024.

C’est la 4ème édition de ce superbe dispositif.

Le célèbre programme d’accompagnement aux jeunes rappeuses est de retour. Depuis 2021, “Rappeuses en Liberté” souhaite apporter les outils et l’environnement nécessaire au plein épanouissement des rappeuses encore méconnues de la scène musicale française. À la clé pour les trois lauréates : une performance aux Ardentes, des enregistrements en studio, des tournages, des scènes prestigieuses, des relais médiatiques majeurs, et même des rencontres avec les professionnel.les les plus référent.es du rap !

Cette année, le parrain des "Rappeuses en Liberté" n’est nul autre que Mehdi Maïzi, connu pour ses interviews d’artistes dans son émission "Le Code", sur Apple Music. Un engagement qui lui tient particulièrement à cœur :

“La professionnalisation des rappeuses nous concerne toutes et tous. Je suis fier de parrainer ‘Rappeuses en Liberté́’, un dispositif incroyablement complet, pour que les voix féminines trouvent enfin leur place dans le rap.”

À la racine de ce beau projet, un constat simple. Malgré les 300 rappeuses professionnelles recensées récemment, les figures féminines du rap accèdent encore très difficilement au premier plan et ont beaucoup plus de mal à s'installer de façon pérenne dans l'industrie. La preuve : Diam’s reste encore l’exemple le plus cité aujourd'hui, même dix ans après sa retraite. Mais depuis quelques années, une nouvelle génération de rappeuses explose sur les réseaux sociaux. Elles sont prêtes à briser les codes, et méritent une exposition à la hauteur de leur talent, dans une société qui commence enfin à bien vouloir tendre l’oreille pour entendre ce qu'elles ont à dire.

Voilà pourquoi ce genre de dispositifs sont importants. Ils permettent de donner les clés à ces rappeuses qui ne demandent qu'a être écoutées, et de les accompagner au maximum vers le chemin de la réussite, grâce notamment à des soutiens de taille, comme Lyna Mahyem, marraine du programme, et Vicky R, qui assurera le rôle de mentor auprès de ces jeunes artistes. Avec une particularité pour cette nouvelle édition, car cette année, le concours s’exporte à l’international en créant le tout premier dispositif européen dédié à la professionnalisation et à l’émergence des rappeuses : “She Raps”, grâce au soutien du programme Creative Europe de l’Union Européenne. Avis à toutes celles qui seraient intéressées, vous avez encore jusqu'au 12 juin prochain pour envoyer votre candidature.