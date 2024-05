Naps plagié par Billie Eilish ?

Un tiktokeur fait le parallèle entre "La Kiffance" et un extrait du dernier album de la chanteuse.

Billie Eilish a-t-elle samplé Naps ? C'est la rumeur propagée par un tiktokeur après l'écoute du dernier album de la chanteuse américaine. Dans une vidéo, 321Kais compare le titre "L'amour de ma vie" à "La Kiffance" et repère des similitudes.

C'est le dernier buzz qui fleurit sur Tik Tok ces derniers jours. Vendredi 17 mai, Billie Eilish était de retour. Trois ans après la sortie de "Happier Than Ever", elle dévoile un troisième album intitulé "Hit Me Hard And Soft". Et alors que le tiktokeur 321Kais découvre ce nouveau projet en vidéo, il déchante à l'écoute de la 7e piste du projet. Dès les premières notes de "L'amour de ma vie", il croit reconnaître un sample : celui du hit de Naps, "La Kiffance". Il confronte alors les notes des deux morceaux afin de déterminer la véracité des similitudes. "Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle elle a nommé sa chanson en français", se demande le tiktokeur.

Dans les commentaires, les internautes sont mitigés. "Elle est team Naps", écrit Ines, alors que Thomas ne le croit pas : "En vrai ça n'a rien avoir". Avec l'engouement généré par la vidéo qui cumule plus de 419 000 vues, la rumeur est arrivée aux oreilles de Naps qui a réagi. "Okay Billie Eilish, it's the kiffance", partage-t-il. Si la rumeur n'est pas confirmée pas la principale intéressée, l'idée que la chanteuse américaine puisse sampler le rappeur marseillais fait beaucoup rire les internautes. Okay, Okay.