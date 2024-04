Les Flammes : La Fouine ne voulais pas venir

Il a bien fait de changer d'avis.

Une des plus grosses surprises de la cérémonie des Flammes a été la présence sur scène de La Fouine. Le rappeur de Trappes a interprété un medley de ses plus grands succès, "Du Ferme", "Ça fait mal", "Hamdoulah ça va", qui a fait plaisir au public qui l'a longuement applaudi. Une bonne manière aussi pour l'artiste de mettre en avant son concert à l'Accor Arena annoncé un peu plus tôt et un événement qui lui a aussi permis de voir ses streams exploser suite à sa prestation. Pourtant, il y a quelques mois suite à un différend avec Booska-p, co-organisateur de la cérémonie, Laouni avait juré qu'il ne viendrais jamais aux Flammes même s'il était invité à notre ami Lamal. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.

Pris à partie dans une vidéo, Fouiny Babe avait été vexé et avait donc expliqué que jamais il ne mettrait les pieds aux Flammes. Evidemment, ces vidéos ont été déterrées par les internautes. La Fouine y expliquait notamment en parlant des Flammes :

"Je n'ai pas invité et même s'ils m'invitent, je ne viendrai pas [...] Je n'ai même pas suivi le délire des Flammes. Je n'ai pas vu ce que c'était et je n'étais même pas au courant."

Mdrrrr La Fouine et les mensonges pic.twitter.com/xUkENQeHz8 — iLoveRAP 🐝 (@iLoveRAP___) April 28, 2024

Si @lafouine78 nous mentait tout ce temps sur son histoire de code et l’honneur bla-bla-bla 😂😂!!! @lafouine78 🎙️: je n’irai jamais aux flammes



Aujourd’hui 🎙️: lafouine y était 😂😂



{@ZER7AP } 🎥 pic.twitter.com/8QnwvJKSq0 —  ❾❷  (@lpnjf_sidy) April 27, 2024

Finalement, il est venu et il a signé une des prestations de la soirée, une de celles en tout cas qu'on le plus commenté car c'était une véritable surprise. Même Booba n'a pas trouvé de quoi y redire, c'est dire. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et La Fouine a bien fait de le faire, il a fait plaisir au public et vu sa réaction, il s'est aussi fait plaisir. Tout le monde est donc content et c'est bien le principal.