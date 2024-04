50 Cent met de l’huile sur le feu dans le beef entre Quavo et Chris Brown

50 Cent adore quand ça sent la bagarre.

Après plusieurs semaines à scruter les faits et gestes de Drake, Kendrick Lamar et J.Cole, qui viennent d'offrir un sacré moment de divertissement aux fans de rap US et de clash, l'attention s'est désormais déplacée vers Chris Brown et Quavo. Les deux artistes ont commencé à s'attaquer via des diss tracks assez sales, et il y en a un qui prend beaucoup de plaisir devant le spectacle : c'est 50 Cent.

Le rappeur new-yorkais est lui-même un grand habitué des clashs et des moments de troll, lui qui a pratiquement construit sa carrière avec ça, bien avant même d'être connu dans le game, il expliquait comment il comptait braquer les domiciles de Jay-Z, P.Diddy et d'autres. Sur Instagram, dans un post depuis supprimé, 50 Cent écrit : "Je ne sais pas pourquoi j'aime autant tout ça, mais je kiffe! L'ambiance est chaude, Chris Brown va lui démonter la gueule". Nous, on a bien une petite idée pour sa question : Fifty adore tout ça parce que c'est un énorme troll !

Il en profite également pour prendre partie, même si on n'est pas bien sûrs de savoir de quel côté il se trouve. "Breezy gonna punch him in the face", est-ce que ça fait référence à un diss track à venir ou est-ce un moyen de faire référence à son passif pas tes glorieux de violence avec les femmes? En tout cas, ça fait plaisir de voir papy 50 Cent prendre autant de plaisir devant un clash entre jeunes, car ici aussi, on trouve que tous les récents beefs du rap US redonnent clairement de l'intérêt à un game qui tourne un peu en rond musicalement.