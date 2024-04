Quavo allume Chris Brown avec un nouveau diss track

Cette fois, on part sur du sale du côté de Quavo.

Si dans le rap, le trio d'Atlanta Migos et tous ses membres étaient très respectés pour ce qu'ils ont apporté, notamment dans la trap, on ne savait pas vraiment ce qu'ils pouvaient donner en termes de clashs. On n'était pas sûrs de pouvoir le vérifier, puisque le groupe se tenait loin des clashs, mais depuis une petite semaine Quavo est en train de montrer qu'il est un clasheur sérieux et appliqué. Chris Brown avait pourtant tapé très fort en premier, notamment en parlant des ex-girlfriends du rappeur, mais Quav' vient désormais de sortir son propre diss track.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que le ton est agressif. Le morceau s'appelle "Over Hoes & Bitches" et il est très salé. Il pourrait bien être sur le prochain album de Quavo, mais il est déjà diso sur toutes les plateformes.Quavo attaque fort , en faisant notamment référence au fait que Chris ait saccagé sa carrière en frappant Rihanna. Il demande aussi pourquoi il n'est pas venu le frapper à la Fashion Week puisqu'il en avait tant envie (en rajoutant un "pussy" à la fin de la phrase), il reparle aussi de la fois où la tante de Chris s'est faite séquestrée à son domicile pour des histoires d'argent. Il le menace ensuite clairement : "This bullet got your name", en lui demandant d'arrêter de mentionner Takeoff sinon ça va dégénérer.

Le deuxième couplet est peut-être encore plus méchant, puisque Quavo rappelle tous les sales dossiers de Chris Brown, notamment en parlant de ses ex, et aussi de la fois où il aurait essayé de taper sur Teyana Taylor, mais Usher l'en a empêché, provoquant une bagarre dont on vous a déjà parlé. Il surnomme aussi Chris Brown en "Crackhead Michael Jackson", et lui demande de garder toute l'agressivité dont il a fait preuve dans "Weakest Link" pour la fois où ils se verront en vrai. Bref, la réponse est à la hauteur de ce qu'on attendait. Maintenant, on se demande comment ça va évoluer...