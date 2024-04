Booba s'en prend à Nicoletta

Elle est gentille la dame, mais elle raconte n'importe quoi.

Le rap et la chanson française, c'est une histoire d'amour un peu compliquée. Si les rappeurs ont été bercés par la chanson française très tôt grâce à leurs parents (Renaud, Brassens, Brel,...), la chanson, elle, a mis un certain temps avant de prendre le rap au sérieux. Aujourd'hui, les deux mondes sont plutôt bien mélangés et on retrouve d'ailleurs des rappeurs qui écrivent pour des chanteurs/chanteuses de variété. D'autres artistes, comme Nicoletta, essaient de faire croire qu'ils s'y connaissent un peu en rap, mais se foirent totalement.

La chanteuse était invitée par France 2 sur le plateau de l'émission "Quelle Époque", pendant laquelle on lui a présenté différentes photos de célébrités en lui demandant ce que ça évoquait pour elle. Lorsque arrive la photo de Booba, Nicoletta déclare :

"Je ne le connais pas vraiment, je l’ai rencontré en prison. J’ai chanté dans les prisons grâce à une association et je suis allée chanter du gospel avec mes filles et mon pianiste, et je ne savais pas que Booba était parmi le public. Et un jour, je suis allée aux adieux de NTM parce que je suis une copine de JoeyStarr et dans le couloir, je passe, je ramène la maman de Joey à sa loge et il me fait : “Mais on se connaît”. Je lui dis : “Ah bon ? Mais d’où ?” Moi, je ne le connaissais pas. Il me fait : “De Fleury”".

Évidemment, Booba a rapidement pris son compte Twitter pour dire que tout ça était faux : "c'est une très belle histoire mais c'est faux", explique le rappeur du 92. On ne sait pas avec qui la chanteuse a confondu Booba, mais il ne s'agissait en tout cas pas du DUC, c'est certain. D'une part, Booba était à Bois d'Arcy lors de sa première peine, celle dont il parle dans "La Lettre". D'autre part, il y a assez peu de chance de croiser Booba aux adieux de NTM, puisque lui et Joeystarr se détestent depuis un bout de temps.