50 Cent continue de se moquer de Diddy

Diddy et Fifty.

Son activité favorite du moment.

50 Cent continue de troller Diddy. Cette fois-ci il a publié une fausse conversation par message avec le patron de Bad Boy sur son Instagram. Fifty, qui se moque de son rival de longue date depuis qu'il a été accusé d'agression sexuelle à la fin de l'année dernière, ne cesse d'améliorer sa créativité pour ses trolls.

"Yo, c'est marrant pour moi, je devais partager ça, ça m'a fait rire"

Récemment, le leader du G-Unit avait dépassé les limites, en comparant notamment Diddy avec Jeffrey Epstein, le criminel à l'origine de tout un réseau de prostitution destiné aux grandes fortunes, avec bien souvent des travailleurs du sexe mineur(e)s. Fifty a tout simplement posté un montage photo où les visages de Diddy et Epstein sont mélangés, avec en légende : "Boosie se demandait où étaient les potes de Diddy. Ils ne disent rien parce qu'ils ne savaient pas qu'il enregistrait tout. Attendez que je mette la main sur les cassettes". Un post qui a été supprimé depuis. Ce qui n'a pas empêché Fifty de continuer sa campagne contre l'accusé sur scène lors du Dreamville Fest début avril. Alors qu'il rappait sur scène, il a interrompu son show quelques instants pour balancer un tacle à Diddy. En s'adressant au public, il dit qu'il les aime, en prenant bien soin de rajouter "No Diddy", à la place de "No Homo" à la fin de sa phrase. Il continue ensuite de troller en disant "Je vous aime, même si vous êtes des travailleurs du sexe".