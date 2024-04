J. Cole : le son "7 minute Drill" retiré des plateformes !

J. Cole a tenu parole et a retiré son son "7 Minute Drill" des services de streaming, dont les paroles clashaient Kendrick Lamar. Le vendredi 12 avril, les gens ont commencé à remarquer une mise à jour sur les services de streaming pour le nouvel EP de J. Cole, "Might Delete Later". Le dernier titre du projet, "7 Minute Drill", n'est désormais plus disponible à la lecture. C'est le cas sur Apple Music, Spotify et YouTube.

J. Cole has officially removed his Kendrick Lamar diss track “7 Minute Drill” from streaming services. pic.twitter.com/2T1Gt00mq5

J. Cole avait déclaré qu'il retirerait le titre des services de streaming lors de son Dreamville Festival dimanche 07 avril dernier. Il s’était excusé publiquement sur scène : "Je suis très fier de ce projet, à l'exception d'une partie", a-t-il déclaré à la foule. "Il y a une partie de ce morceau qui me donne l'impression que c'est la chose la plus nulle que j'aie jamais faite dans ma vie, n'est-ce pas ? Et je sais que ce n'est pas ce que beaucoup de gens veulent entendre."

J.Cole s'est à nouveau excusé sur le morceau "Red Leather", dans le dernier album "We Still Don’t Trust You" de Metro Boomin & Future : "Quand les armes commencent à tirer, je cours vite comme un sprinteur", ou encore "Je n'ai jamais cherché à être le renoi le plus dur, juste un rappeur conscient qui b*ise la meuf des autres". Des paroles qui résonnent évidemment avec l'actualité du rap game et qui montrent que J.Cole n'a clairement pas envie de s'engager dans des histoires de clash.