Aya Nakamura aux JO : Éric Naulleau rajoute de l'huile sur le feu

Aya Nakamura est une nouvelle fois critiquée pour sa possible participation aux JO.

La polémique autour de Aya Nakamura et de sa participation aux JO de Paris n'est pas prête de s'essouffler.

Invité dans l'émission TPMP pour revenir sur ses propos sur la chanteuse, le chroniqueur Éric Naulleau a réitéré ses propos de manière assez véhémente :

"Elle n'est pas qualifiée pour représenter la France dans un évènement aussi considérable... La réputation de la femme française à travers le monde c'est une réputation de classe, d'élégance. Aya Nakamura est la vulgarité incarnée."

"Un autre aspect important de la culture française, c'est la langue française. Or, elle chante dans une bouillie de français. Comme un oiseau je veux 'fly'...elle peut fly où elle veut, mais pas au-dessus de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques. Elle n'est pas représentative de la France."

Un soutien de taille

Au-delà du soutien de ses fans et de nombreux artistes du rap français, après la vague de racisme subie par l'artiste, l'interprète de "Hypé" a reçu un soutien de taille, celui du Président de la République, pour lequel elle a "tout à fait sa place" à l'évènement.

Emmanuel Macron avait ainsi déclaré au micro de BFMTV :

"Si elle fait partie, avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Ces cérémonies doivent nous ressembler."

"Elle participe aussi à la culture française, à la chanson française. Il doit y avoir une liberté artistique (...) et derrière cette liberté artistique, il doit y avoir la volonté d'abord d'être libre de choisir les artistes qui se produiront et s'assurer qu'ils représentent la France dans sa diversité, dans son rayonnement, dans tous ces arts et son excellence."

La réponse à ses détracteurs en musique

Embourbée dans une tempête médiatique depuis, Aya semblait répondre à ses détracteurs, avec la sortie récente du son "Doggy", le 29 mars dernier :

"Pas besoin d'me valider, je fais la une des magazines

Reine, ça kouma, kouma, kouma"

"J'ai pas d'ennemis moi, c'est eux qui m'aiment pas

Un tas d'ennemis mais j'les connais même pas"

Pour rappel, la chanteuse de 28 ans est l'artiste française la plus écoutée dans le monde, et comptabilise aujourd'hui plus de 6 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming.