J.Cole se fait allumer par Joe Budden pour "7 Min Drill"

Le chroniqueur n'a pas du tout kiffé sa réponse à Kendrick Lamar.

Le rap game est en feu depuis quelques jours, après que Kendrick Lamar ait lancé les hostilités sur "Like That", en featuring avec Future et Metro Boomin. Un morceau sur lequel il a allumé J.Cole et Drake. Si ce dernier ne semble pour le moment pas vouloir répondre en musique, pour J.Cole, c'est fait, dans son tout nouveau morceau, "7 Min Drill", extrait de son album surprise "Might Delete Later" sorti ce vendredi 5 avril. Une réponse qui tape fort, mais qui ne fait visiblement pas l'unanimité, notamment du côté de Joe Budden.

L'ex rappeur Joe Budden, devenu commentateur du game à la langue bien pendue depuis plusieurs années, a visiblement détesté la réponse de J.Cole à Kendrick Lamar et il le fait savoir dans The Joe Budden Pocsast. Au milieu de ses potes en train de rire, il déclare : "Le ton. C'est mon problème avec ce morceau narcoleptique de merde. Ça sonne comme... Si j'étais désespérément en train de vouloir acheter du Fentanyl, c'est ce que j'écouterai [...] Ce que j'attends de lui, c'est qu'il ait l'air vivant".

Joe Budden critiques J. Cole response track “7 Minute Drill” on new album “Might Delete Later” to Kendrick Lamar pic.twitter.com/KZnTPeQdx0 — Johnny (@johnnyflash__) April 6, 2024

Du sacré trashtalk, qui est devenu sa spécialité ces dernières années il faut dire (même si ça s'est souvent retourné contre lui). Globalement, on dirait que le public et le rap game apprécient les deux morceaux de J.Cole et Kendrick Lamar, prenant ça pour ce que c'est : de la compétition, rien de méchant ou de premier degré, même si les deux artistes ont évidemment pas mal d'égo. Les potes de Kendrick signés sur le label TDE ont d'ailleurs tenu à clarifier les choses en disant à tout le monde de ne pas prendre tout ça trop au sérieux.

En tout cas, nous, on se régale avec ces deux excellents diss tracks, en espérant que Drake daigne un jour faire appel à son armée de ghostwriters pour nous faire une réponse...