Les 5 rappeurs que vous avez le plus entendu sur Générations depuis le début de l'année

Focus sur les 5 artistes qui ont rythmé ce début 2024 sur nos ondes.

L'année 2024 en est à peine à son premier quart et on a déjà eu pas mal de choses à se mettre sous la dent dans le rap français. De gros poids lourds ont fait leur grand retour, d'autres ont confirmé leur statut de tête d'affiche et on a même eu quelques bonnes surprises. Avec Les Flammes qui approchent à grands pas, c'est déjà l'heure de faire un premier bilan, en vous faisant la liste des 5 rappeurs français qu'on a le plus entendu sur les ondes de Générations depuis ce début d'année 2024 déjà bien animé.

Gazo

On commence par le plus évident ! Il faut dire que ça fait déjà plus de deux ans que Gazo est l'un des rappeurs français les plus diffusés sur nos antennes. Grâce à son album "KMT" qui a dominé l'année rap français en 2022, mais aussi grâce à ses très nombreux featurings avec presque tout le game, qui rencontrent souvent un très gros succès. Qu'il s'agisse de "Casanova", avec Soolking, de "Saiyan" avec Heuss L'Enfoiré, ou de morceaux plus anciens comme "Daddy Chocolat" avec Koba La D ou "Filtré" avec Timal, Gazo continue d'être omniprésent, avec plus d'une dizaine d'apparitions par jour sur l'antenne. Sans parler des bangers contenus dans son album commun avec Tiakola, "La melo est gangx". Tout ça lui assure parfois plus d'une dizaine d'apparitions par jour sur nos ondes. Qu'on se le dise, en ce moment, c'est lui le boss du rap game.

Tiakola

On ne pouvait pas parler de Gazo sans parler de Tiakola, qui a lui aussi fait main basse sur le game depuis plusieurs années désormais. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si les deux têtes d'affiche ont décidé de sortir un album commun, ils savent que c'est le meilleur moyen pour éteindre la concurrence, et c'est ce qui a eu lieu en quelques sortes. Mais Tiako s'en sort aussi très bien sans son collègue, la preuve avec le morceau "X" sorti il y a un mois, qui tourne environ 4 fois par jour sur Générations. Lui aussi a pas mal de feats qui fonctionnent, même si évidemment, depuis le début 2024, ce sont bien ses titres avec Gazo qui tournent le plus, à l'image de "Mami Wata" ou de "Cartier". L'autre boss de ce début d'année, c'est lui.

Ninho

Si Gazo et Tiakola sont passés à la vitesse supérieure, il se passera encore un certain temps avant qu'ils rattrapent Ninho au niveau des certifications, mais aussi au niveau de la longévité. Car on ne s'en rend pas compte, mais NI a déjà dix ans de carrière en 2024, ce qui lui permet d'avoir à l'antenne à la fois ses derniers hits, mais aussi ses morceaux plus "classiques", comme "Mamacita" ou "De l'autre côté" avec Nekfeu. Même si son dernier album, "NI", n'a pas autant convaincu que les précédents, il renferme tout de même pas mal de morceaux solides, comme "Eurostar", diffusé chez nous 4 fois par jour en moyenne, ou encore "No Love". Si en ce début d'année, Ninho n'est peut-être pas sur la première marche du podium, on n'est pas à l'abri de la sortie d'un énorme hit pour l'été ou d'un projet pour la rentrée, ce qui ne serait pas étonnant au vu de la productivité de l'artiste depuis ses débuts.

Werenoi

C'est la véritable grosse surprise de la saison 2023/2024 : l'explosion phénoménale de Werenoi. Le rappeur de Montreuil a charbonné comme aucun autre artiste, en sortant deux projets l'année dernière et un début février 2024, on pourrait appeler ça un rythme à la Jul. Niveau chiffres, ça se passe très bien pour lui, puisqu'il a dépassé les 4 millions de streams par jour sur Spotify. Tout ça, il le doit en bonne partie à son dernier projet en date, "Pyramide", dont le morceau éponyme (en feat avec Damso) tourne d'ailleurs 9 fois par jour en moyenne sur Générations. Dans "Telegram 2", son album précédent, on trouve aussi de sacrés hits comme "Tu connais", que vous pouvez écouter 5 fois par jour. A 30 ans, Werenoi semble dans la forme de sa vie et on espère pour lui que ça va durer !

Booba

On termine évidemment par le plus ancien. On pourrait même l'appeler Le Taulier, surnom habituellement réservé à Johnny Hallyday, tellement le boug est là depuis longtemps. Booba et le rap français c'est une histoire qui ne date pas d'hier et ça n'est pas près de se terminer. Car il vient encore de livrer un sacré projet avec "Ad Vitam Aeternam", sorti en février. Un album qui est résolument plus "kické" que le précédent, même si le Duc a su inclure quelques gouttes de "mélo" bien dosées, pour nous donner un projet cohérent, avec quelques morceaux qui ont tapé très fort comme "6G", "Sport Billy" ou encore "Saga" (diffusé 5 fois par jour environ) "Dolce Camara" (5 fois par jour également) avec SDM. Un album qui continue de bien fonctionner deux mois après sa sortie, avec d'excellents chiffres, surtout si on considère qu'il n'est pas sorti en version physique. Avec cette absence de sortie physique, B2O a d'ailleurs peut-être lancé une future tendance dans le rap game. A 47 ans, il reste encore le maître du jeu.