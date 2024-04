Jul, Booba et Naps sont les rappeurs avec le plus de disques d’or

Le rappeur marseillais mène bien évidemment la danse avec ses 25 certifications !

Le rap français domine l'industrie musicale et les certifications obtenues par les artistes le confirment ! Les ventes explosent dans le rap game et nombreux sont ceux qui collectionnent les disques d'or. Le média Midi/Minuit a justement dévoilé le Top 3 des rappeurs français qui en possèdent le plus.

Pour être certifié disque d'or, un album doit s'écouler à 50 000 exemplaires. Une consécration pour les artistes que beaucoup de rappeurs ont la chance de recevoir comme Jul, qui est un véritable collectionneur avec 25 disques d'or. D'après Midi/Minuit, il est le rappeur qui a le plus vendus d'albums à plus de 50 000 exemplaires. Derrière lui, c'est Booba qui arrive en deuxième position des plus gros possesseurs de certifications en or. Avec douze disques primés, son dernier album "Ad Vitam Æternam" est en bonne voie pour rejoindre sa collection. À sa sortie, il réalisé 3 358 000 streams en 24 heures seulement sur Spotify. Son featuring avec SDM, "Dolce Camara" a même été certifié single d'or le 1er avril.

En troisième place du classement, c'est Naps qui ferme le podium. Un deuxième rappeur marseillais donc, qui compte 9 disques d'or. En 2021, son hit "La Kiffance" fait des ravages et l'artiste enchaîne les records. Sorti en 2023, son dernier album "En Temps Réel" est certifié disque d'or. En décembre dernier, il annonçait la sortie prochaine d'une compilation 100% Algérie, qui rencontrera probablement le même succès que ses précédents projets.