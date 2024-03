Beyoncé : son album "Cowboy Carter" fait le meilleur démarrage de l'année sur Spotify

Une nouvelle fois dans l'histoire.

Beyoncé est une nouvelle fois entrée dans l'histoire de la musique. Son huitième album studio "Cowboy Carter" démarre très fort. Il enregistre 76,1 millions de streams sur Spotify en une seule journée ! C'est le plus grand nombre de streams Spotify de l'année 2024 jusqu'à présent pour la lauréate de 32 Grammys a obtenu. Cette performance dépasse même son précédent album, "Renaissance", sorti en 2022. Ce dernier avait démarré avec 43,3 millions de streams Spotify dans le monde.

"Cowboy Carter" est un projet influencé par la country. Il comprend des feats avec Miley Cyrus ("America's Most Wanted"), Post Malone ("Levi's Jeans"), les artistes country Shaboozey ("Spaghetti", "Sweet Honey Buckiin'"), Willie Jones ("Just for Fun"), Tanner Adell, Brittney Spencer, Reyna Roberts et Tiera Kennedy ("Blackbird"), sans oublier les légendaires Dolly Parton, Willie Nelson et Linda Martell.



"Cet album est né d'une expérience que j'ai eue il y a des années où je ne me suis pas sentie la bienvenue... et il était très clair que je ne l'étais pas", déclarait la star américaine lors d’une séance de dédicaces au Japon. "Mais grâce à cette expérience, j'ai plongé plus profondément dans l'histoire de la musique country et j'ai étudié nos riches archives musicales. Cela fait du bien de voir comment la musique peut unir tant de gens à travers le monde, tout en amplifiant les voix de certaines des personnes qui ont consacré une grande partie de leur vie à l'enseignement de notre histoire musicale." On verra d’ici là si l’album continue de performer.