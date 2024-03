Kanye West affirme qu'il "a lavé" Kendrick Lamar et Drake

Rien que ça !

Le rap game US a été mis en mode "hystérie" depuis la sortie du morceau "Like That", un featuring entre Future, Metro Boomin et Kendrick Lamar. Un morceau dans lequel K.Dot s'attaque à quelques uns de ses rivaux, notamment Drake et J.Cole, avec qui il est souvent comparé en termes de statut et de carrière. Si Drizzy a évidemment déjà répondu sur scène, un autre rappeur s'est incrusté dans le "clash", alors que personne ne l'avait invité : Kanye West.

On connaissait la rivalité qui opposait Kanye à Drake, même si l'animosité entre les deux artistes semblait avoir diminué depuis quelques années. On ne savait pas, en revanche, que "Yeezus" voulait aussi s'attaquer à Kendrick. C'est exactement ce qu'il vient de faire dans un post Instagram, sur lequel on peut lire : "Tout le monde sait que j'ai lavé Kendrick su 'No More Parties in LA'. Tout le monde sait que j'ai lavé Drake lors du concert pour faire libérer Larry Hoover". Il continue en décrivant toutes les choses folles accomplies pendant sa carrière : ses albums, son business avec Adidas, ...

🚨 KANYE WEST S’EST ATTAQUÉ À DRAKE ET KENDRICK LAMAR CE SOIR :



« Tout le monde sait que j’ai lavé Kendrick sur notre feat "No More Parties in LA"



Tout le monde sait que j’ai lavé Drake au concert pour Larry Hoover..



Il n’y a qu’un seul GOAT » 🐐 pic.twitter.com/ddIyAc0oQn — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) March 28, 2024

Le message se termine par "Il n'y a qu'un seul GOAT", en toute humilité comme souvent avec Kanye West. On ne sait pas trop quoi penser de tout ça, si ce n'est que les prochains jours risquent d'être intéressants si jamais Kendrick ou Drake décident de répondre. On n'a pas non plus d'avis sur cette histoire de GOAT : si l'impact de Kanye West sur la culture est évidemment plus grand que celui de Drake (magnifique hitmaker mais qui n'a pas changé le game avec sa musique), pour Kendrick, c'est quand même beaucoup moins clair. K.Dot a peut-être sorti moins d'albums de Kanye et ils étaient peut-être moins "avant-gardistes" musicalement parlant, mais il a eu un impact énorme...