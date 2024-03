Zola et Koba Lad : un de leurs morceaux devient viral !

Et pourtant, un album commun entre les deux rappeurs n'était même pas imaginable il y a quelques années, car les deux hommes étaient en brouille, sans grande raison précise. Mais la donne a changé quand, au décès de la mère de Zola, ce dernier a reçu des messages de soutien de la part de beaucoup de gens, notamment Koba LaD :

"Je me suis dit : "Qu’est-ce qu’il me veut, lui ? C’est pas l’moment". Je reçois un gros pavé comme personne m’a écrit. J’ai pas répondu, j’ai liké et il a encore envoyé un message, encore et encore et encore. Ça m’a touché, après ça, on a pu s’asseoir autour d’une table et discuter. Il a fait un truc de bonhomme de ouf."