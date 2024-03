Alkpote en tournée dans... des pharmacies !

L'Empereur, le docteur.

Si on entend peut-être un peu moins parler d'Alkpote ces dernières années que pendant la grande aventure des "Marches de l'Empereur", l'artiste reste un des rappeurs les plus productifs du game français, avec une discographie impressionnante et des feats avec presque tout le rap FR. Il avait d'ailleurs sorti un album début 2023, "LSDC", mais depuis il avait un peu ralenti la cadence. C'était sûrement pour mieux préparer son retour avec un concept original : une tournée... des pharmacies !

Du jamais vu dans le rap game français, qui multiplie pourtant les références aux pharmacies et aux médicaments (ou aux drogues) ces dernières années (on se souvient notamment du clip de "Drill FR 4 avec Freeze et Gazo). C'est bien l'Empereur qui va aller rapper dans les pharmacies de France pendant tout le mois de juin 2024, en passant par Bordeaux, Lille, Lyon, Rennes, Marseille et enfin Paris. L'ex-ambassadeur légendaire du label Neochrome a encore de belles idées pour promouvoir sa musique.

Tournée de concerts gratuits et sans ordonnance, dans toutes les pharmacies de France, soyez prêt. pic.twitter.com/PqYmb4da4a — ALKPOTE (@AlkpoteLeVrai) March 27, 2024

Des concerts en pharmacie qui ont la particularité d'être complètement gratuits, si on en croit l'annonce faite par le rappeur sur ses réseaux sociaux. Alkpote étant un nom qui compte dans le rap français, on vous conseille d'arriver un peu avant l'heure prévue car les pharmacies risquent d'être prises d'assaut par les fans du rappeur.