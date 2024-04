5 choses à savoir sur Booba

Le Duc du rap game est un incontournable du rap FR.

Si on devait désigner le fameux "GOAT" du rap français, Booba serait certainement le premier prétendant à voir son nom écrit sur la liste. Des figures légendaires, il y en a eu dans notre musique : Kery James, Akhenaton, Kool Shen, et bien d'autres encore, mais Kopp est le seul à être resté "pertinent", et au top, aussi longtemps. Rendez-vous compte : la première fois qu'on l'entend rapper, c'est en 1994, avec La Cliqua. 30 ans plus tard, il vient de sortir "Ad Vitam Aeternam", un album aux sonorités très actuelles dont les chiffres de ventes restent excellents.

Si on n'a pas la recette de sa longévité, on vous a quand même sélectionné 5 anecdotes à propos de Booba et de son parcours, pour faire comprendre aux plus jeunes pourquoi il est toujours aussi important aujourd'hui, mais aussi pour replonger les plus anciens dans la nostalgie, en reparlant des débuts de B2O.

Il faisait partie de Lunatic

On commence par le début. Après l'expérience "La Cliqua", Kopp se lie d'amitié avec un autre jeune rappeur venu du même coin que lui (Boulogne, Pont-de-Sèvres, Issy-les-Moulineaux) : Ali. Ensemble, ils vont fonder Lunatic, un des groupes les plus impactants de l'histoire du rap français. Si tout le game s'est mis à faire un rap très dur, sombre, avec des instrus aux inspirations très new-yorkaises pendant toutes les années 2000, c'est grâce à eux. Il faut dire qu'avec "Le crime paie", puis leur seul et unique véritable album "Mauvais Oeil", ils ont marqué les esprtis au fer rouge. Un talent inimittable pour les punchlines fortes, avec en prime des messages plutôt hardcores dans leurs sons et une volonté de rester "en marge" du système et de l'industrie : le groupe avait tout pour être les leaders du rap underground de l'époque. Si vous ne connaissez pas, on vous conseille d'aller écouter ça tout de suite. Pour les autres, on se remet "La Lettre", un des titres les plus forts concernant la prison de toute l'histoire du rap.

Il est à l'origine de la création du label 92i

On connait le Booba rappeur, mais vous le savez sans doute, c'est aussi un entrepreneur. Sa première entreprise avait évidemment un lien avec la musique : il s'agit évidemment du label 92i. Un label qui ne s'appelait d'ailleurs pas comme ça à l'origine, lors de sa création en 2004. La structure s'appelait alors Tallac Records, en référence au mont Tallac, où habite Bouba, l'ourson du célèbre dessin animé. A l'époque, le 92i désignait un groupe, ou plutôt un collectif, rassemblant Lunatic et la Malekal Morte, deux groupes du 92, signés chez 45 Scientific. A son départ du label, Booba décide de fonder Tallac, qui deviendra le label 92i en 2015. Dessus, seront signés des artistes comme Damso, Shay, Siboy, Benash, ou encore SDM et Green Montana plus récemment. Au vu de la qualité des artistes signés, on peut se dire que B2O aura pris son activité de chef de label très au sérieux...

Il est à la base d'une loi contre les "influ-voleurs"

A moins de vivre dans une grotte les trois dernières années, vous avez probablement suivi la bataille qui a opposé Booba et les influenceurs issus de la télé-réalité, vivant à Dubaï et faisant des placements de produits plus que douteux, parfois sur fond de marketing religieux. Des influenceurs dont il était d'ailleurs plutôt proche au départ, si on en juge par les nombreuses vidéos de soirées dans lesquelles on le voit en compagnie de Marc Blata, entre autres. A l'époque, c'est Sadek qui avait tiré la sonnette d'alarme concernant les pratiques douteuses de ces influenceurs/escrocs. Mais Booba a fini par reprendre le combat, en n'hésitant pas à allumer ses anciennes fréquentations, se mettant du même coup à dos Magali Berdah, puis Cyril Hanouna et toutes les personnes associées de près ou de loin à ce milieu. Le combat de Kopp a fini par être repris par nos politiciens, qui ont même fini par faire une loin pour limiter les dérives des influenceurs sur les réseaux. Quand les rappeurs font le boulot des politiciens et des médias, c'est que le pays va très mal...

Une longévité unique dans le monde du rap

On en parlait dans l'introduction : 30 ans au plus haut niveau dans le rap game, ça n'est pas rien, surtout en France. Car si les States ont l'habitude de voir leurs anciennes stars du rap continuer à sortir des projets (dont la qualité est d'ailleurs souvent discutable), en France, le rap continue d'être vu comme un "sport de jeunes". Booba a 47 ans et quasiment tous les rappeurs de sa génération (ou ceux qui sont juste avant la sienne) ont raccroché les gants (à part Rim'K), devant un rap qui évolue de plus en plus vite. S'ils n'ont pas arrêté, ils sont désormais presque retombés dans l'anonymat et leurs sorties ne font presque plus parler. Pas de tout ça pour Booba, qui est encore au top, comme il vient de le montrer avec son album "Ad Vitam Aeternam". Un projet dans lequel on peut voir que le Duc s'est bien adapté aux nouvelles tendances, car en plus d'être au top, sa musique est "pertinente", actuelle et ne paraît pas en décalage avec le reste du game. Même aux States, dur de trouver un rappeur qui est resté "actuel" aussi longtemps : que ce soit Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem ou Jay-Z, ils ont tous fini par être en décalage avec le game. Mais pas le Duc !

Il est le serial clasheur du rap français

Matt Pokora, Diam's, Sinik, Fabe, Rohff, La Fouine, Kaaris, Damso, Gims, Benash, Sofiane, Niska, Ninho, SCH, Koba laD, Sadek et même plus récemment Aya Nakamura : voilà la liste de tous les artistes que Booba a attaqué pendant sa carrière, que ce soit dans des morceaux ou sur les réseaux sociaux. On en a d'ailleurs sûrement oublié quelques-uns, mais il faut dire que la liste est déjà extrêmement longue et on n'a pas eu le temps de retracer les clashs pendant ses 30 ans de carrière. Ce qui est sûr c'est qu'aucun autre rappeur français n'a attaqué autant de personnalités du game pendant sa carrière, si on met de côté le kamikaze MC Jean Gab'1 qui avait insulté tout le monde avec un seul morceau (dont Booba, qui lui avait timidement répondu). Kopp a un véritable amour pour le clash, qui lui vient sûrement des idoles américaines de jeunesse. Parfois, c'est par simple esprit de compétition (comme pour Sinik) et d'autres fois, c'est clairement parce qu'il semble détester les personnes en question. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'image de 50 Cent, B2O est le principal agitateur du rap game FR, on le remercie pour le spectacle, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminé !