Booba : “Ourika” reçoit de bonnes critiques

"Enfin une série française sur la banlieue qui envoie du lourd".

La nouvelle série de Booba n'est pas encore sortie qu'elle fait déjà beaucoup parler d'elle. "Ourika", pensée et écrite par le rappeur était en compétition au Festival Series Manias cette semaine. Et les premières critiques sont très bonnes et présagent un très bon succès.

Annoncée il y a un peu plus d'un an, Booba se lançait dans un tout nouveau projet : le lancement d'une série. Intitulé "Ourika", il en est le créateur mais fait également parti du casting. Et les premières critiques viennent de tomber et Booba a de quoi se lancer des fleurs. "Enfin une série française sur la banlieue qui envoie du lourd, écrit le journaliste Charles Martin pour le média Premiere. 'Ourika' raconte ainsi la banlieue avec un lyrisme assumé. Sans se soucier des clichés qui défilent à l'écran, elle mise sur une ambiance électrique stupéfiante". Des mots forts et encourageants pour la première série de Booba en collaboration avec Clément Godart et Clément Gournay, qui est décrite comme "une révélation".

L'arrivée d'"Ourika" est prévue pour le 28 mars prochain sur Prime Video, avec une saison de sept épisodes. D'après son synopsis, le spectateur sera plongé en 2005, alors que les émeutes font rage suite à la mort de Zyed et Bouna. On découvre alors la famille Jebli qui "règne en maitre sur le trafic de cannabis" mais "un grand coup de filet des Stups fait exploser le clan". On suivre alors le destin de Driss joué par Adam Bessa, le plus jeune fils et William joué par Noham Edje, un flic de quartier débutant et ambitieux. "Leur ascension parallèle fulgurante va changer leur destin à jamais."