Booba papa modèle dans la classe de son fils

Le Duc est devenu papa poule.

Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants !? On n'a pas de réponse à la question, ce qui est sûr, c'est que le fils et la fille sont sacrés pour nos rappeurs. Booba n'a d'ailleurs pas hésité à dédier un son en entier à sa fille Luna, "Petite fille", sur son album "Trône" sorti en 2017. Pas forcément son meilleur morceau, mais en tout cas, une chanson touchante à l'opposé de ce que produit B2O habituellement. Alors qu'il trimballe une image de gros dur, grande gueule et arrogant, au contact des enfants, Booba semble s'apaiser et devenir tout gentil.

Ce qui est certain, c'est qu'il est très impliqué dans l'éducation de ses enfants. Car il a beau être une star du rap français, quand l'école requiert sa présence, papa B2O répond présent, comme ces derniers jours, où il a été filmé alors qu'il était dans la salle de classe de son fils Omar. Booba est même passé au tableau, où il s'est présenté de manière assez simple : "My Name is Elie Yaffa" peut-on entendre. Le rappeur explique ensuite son activité : "rapper, singer, producer", peut-on distinguer dans la vidéo.

Ces petits enfants américains ne savent pas qu’ils ont une légende du RAP FR devant eux 😂



Booba est obligé de se présenter pic.twitter.com/0TIglxTF66 — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) March 15, 2024

Ce qui est drôle, c'est de remarquer qu'aucun élève présent dans la salle ne semble reconnaître Kopp, ni même réagir lorsqu'il évoque son activité de rappeur. On aurait pu s'attendre à ce que ça déclenche des questions de la part des petits, même si, évidemment, on sait que tous nos rappeurs français sont quasiment inconnus aux USA. En tout cas, ça fait plaisir de voir Booba dans un moment où il n'insulte personne et ne provoque de clash avec aucun adversaire !