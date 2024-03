Sinik se confie la dégradation de ses liens avec Diam's

Il lève le voile sur la fin de leur amitié.

Sinik est actuellement en pleine promotion pour son autobiographie intitulée "Une époque formidable", qui est aussi le titre d'un de ses plus grands succès. En interview avec le chairman sur la chaîne YouTube Oui Hustle, le rappeur des Ulis est revenu sur beaucoup de sujets et notamment sur ses liens avec Diam's avec qui il a signé de nombreux succès. Aujourd'hui, celui qui possède des salons de tatouages expliquent qu'il n'a plus aucun lien avec le diamant.

Après des morceaux comme "Le même sang" par exemple ou d'autres moments forts qui en disaient long sur leur amitié, les choses ont changé comme le détaille Sinik dans l'entretien.

"Nos statuts ont changé. On n’était plus les jeunes artistes fougueux, qui aimaient rapper. On est passés dans un autre monde. On est rattrapés par le business, on a des équipes qui ne nous autorise pas tout et n’importe quoi."

Mais leur amitié et leur connivence artistique les ont poussés à travailler sur un album commun, un serpent de mer du rap français sur lequel Mals'1 lève le voile aujourd'hui.

"Ça ne s’est pas fait et ça, c’est quelque chose que je n’ai pas très bien digéré. C’est la première cassure. Ce projet, on s’en parlait depuis mes toutes premières années avec elle, c’était un vieux rêve, j’étais en prison, elle m’écrivait, on s’en parlait. Mais le problème c’est qu’au moment où on le lance, elle vient de sortir deux albums monstrueux et j’ai l’impression qu’on a des années de décalage et que ce projet, elle n’en veut pas. Le fait que l'album n'est jamais sorti, ça venait de leur camp à eux. Nous, on était chauds, on avait rempli notre part du contrat (…) et là on a vu le mauvais côté de Mélanie. Elle nous a envoyé son manager qui est venu au studio et qui a dit : 'Moi, je veux pas que l’album sorte'."

Résultat, les liens qui unissaient les deux artistes se sont effilochés et aujourd'hui, ils n'ont plus du tout de contact.

"Mélanie, à ce moment-là, elle était dans un autre délire. Même vis-à-vis de moi, elle commençait à être inaccessible. Quand elle fait son Zénith et que je je demande à lui parler et qu'on me dit qu'elle doit se concentrer dans sa loge, ce soir-là je me dis : 'Ma pote, je l'ai perdue.' Je pense qu'elle s'est fait gober par le système. Tu vas dans les loges, tu vois des Jamel Debbouze, des Eric et Ramzy, tu vois tout le showbiz et tu sens qu'il y a un truc différent. Ce n'est plus la meuf avec qui tu as rappé, avec qui tu as fait tes armes. On est dans un autre univers. C'est peut-être une des dernières fois où je l'ai revue parce qu'elle s'est éloignée."

Et il ne semble pas que le retrait médiatique de Diam's ait arrangé les choses...