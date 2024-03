Intouchable annonce son retour !

Dry et Demon One à nouveau réunis !

Les rappeurs du 94 ne lâchent jamais l'affaire, car ce sont de vrais passionnés de rap. La preuve, qu'il s'agisse de Rim'K, Rohff, ou encore Kery James, aucun des trois n'a annoncé sa retraite et ils montrent régulièrement qu'ils sont encore capables de sortir des morceaux et de peser dans le game actuel. Intouchable fait partie de la même caste. Le groupe culte composé de Dry et Demon One s'était fait un peu discret ces dernières années, avec aucun projet sorti et seulement quelques très rares apparitions en featuring.

Mais tout ça, c'est fini : le gorupe Intouchable s'apprête à faire un grand retour sur le devant de la scène avec un nouvel album. C'est Dry qui a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux, via un post Facebook dans lequel on peut lire : "Mon prochain album sera avec Demon One... Intouchable ma clique !!! Le projet est en cours de finalisation... Restez branchés". Une excellente nouvelle pour les nostalgiques des années 2000 et de la Mafia K1 Fry, sur le toit du rap game à cette époque là.

Les fans ont évidemment des attentes concernant cet album, car les deux précédents albums d'Intouchable, "Les points sur les I" et "La Vie de Rêve", sortis en 2001 et 2005, restent encore aujourd'hui des références. Quel que soit le résultat, ça fait en tout cas extrêmement plaisir de voir que les deux anciens s'entendent toujours et qu'ils sont toujours prêts à découper au micro. Pour le plaisir, on se remet un de leurs classiques, ou plutôt un de leurs hits, "La Gagne" avec Tonton David (qu'il repose en paix).