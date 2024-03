Cardi B promet son album pour 2024 !

"Restez à l'écoute pour l'annonce"

Cardi B a annoncé ce vendredi 01 mars qu'elle était prête à sortir un album. Dans une story Instagram, la rappeuse de "Bodak Yellow" a montré qu'elle avait des tonnes de chansons, dont certaines enregistrées dès le début de l'année 2023.



"Le 27 janvier de l'année 20-20-fuckin'-three. Je travaille sur ce morceau à 5 heures du matin, vous savez que je suis une noctambule", a-t-elle déclaré, en faisant référence à son travail sur ce morceau. "Je vous promets que cette année : Je ne laisserai pas mon anxiété, je ne laisserai pas ce que les gens disent, je ne laisserai pas ce que les fans disent…" […] "Je n'ai pas le choix, car je vais sortir mon album cette année, alors restez à l'écoute pour l'annonce."

Cardi B promises not to let "anxiety" & "haters" stop her from releasing album this year pic.twitter.com/aUzvYnPTTZ — HipHopDX (@HipHopDX) March 2, 2024

Vendredi 1er mars, Cardi B a sorti une chanson intitulée "Like What (Freestyle)", qui reprenait des éléments de "She's a Bitch" de Missy Elliott. Mais la chanson a suscité un commentaire de Ski Mask, qui a fait remarquer que Cardi B avait détourné son style. Le rappeur de Floride s'est rendu sur ses réseaux sociaux ce vendredi 1er mars pour citer Cardi dans un tweet, tout en commentant "Sounds Kinda Familiar" ("Ce son me parait familier").

Il faisait référence à sa chanson de 2017 "Catch Me Outside", qui utilise un rythme extrêmement similaire à "Like What". "Catch Me Outside", dont la vidéo a été réalisée par Cole Bennett, se présente comme un "remix" de "She's a Bitch", qui a été produit par Timbaland. Affaire à suivre...