Kanye West ne travaille pas sur un album solo appelé "Y3"

Le rappeur a mis fin aux rumeurs.

Kanye West est à nouveau sur le devant de la scène et cette fois, c'est bien pour des raisons musicales, et pas des polémiques malsaines sur l'esclavage ou l'antisémitisme. Un soulagement pour ses fans, qui ont été nombreux à se rendre à ses "listennings parties" de "Vultures 1" un peu partout où elles étaient organisées. Mais alors que cet album commun avec Ty Dolla Sign vient de sortir, des rumeurs ont déjà commencé à voir le jour sur internet, parlant d'un nouveau projet sur lequel Kanye serait en train de bosser.

Erick Sermon, ancien rappeur et producteur, légende du rap US (membre du groupe EPMD), a notamment dévoilé dans une interview qu'il avait travaillé avec Kanye sur un album solo de Yeezy, appelé "Y3". Devant le buzz incroyable fait par cette annonce, Kanye West a été obligé de mettre les choses au clair :

"C'est une fake news. Il n'y a aucun album appelé Y3. Et personne n'essaie de refaire du "Kanye à l'ancienne". Quand j'ai fait 808s les n*gros tournaient en rond en disant à quel point l'ancien Kanye leur manquait. On vient juste de sortir King, Back 2 Me, Carnival, Taliking, juste pour donner quelques exemples. On a le morceau numéro 1 dans le monde, l'album numéro un dans le monde, avec des instrus de haut niveau, des lyrics au top, des refrains au top, des invités au top. Je suis le plus grand artiste tous genres confondus et je suis encore en train de m'échauffer".

Une déclaration toute en humilité, comme souvent avec Kanye West, même si on sait qu'en général, quand il part dans des grandes envolées "egotrip" comme ça, c'est que la question posée le dérange. Peut-être donc qu'il est bien en train de bosser sur ce fameux "Y3"...