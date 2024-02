Kanye West : "Vulture 2" déjà prêt ?

Kanye, ce génie du marketing.

Le 10 février, Kanye West faisait plaisir à tous ses fans, en faisant à nouveau parler de lui pour des raisons musicales : le rappeur a dévoilé son album "Vultures", en collaboration avec Ty Dolla Sign. Un projet teasé de longue date et repoussé plusieurs fois, mais qui a bien fini par arriver. Comme à chaque fois, l'album de Kanye est un carton, et si on manque encore un peu de recul niveau accueil médiatique, l'engouement du public est lui bien présent. Cela faisait d'ailleurs longtemps que Kanye n'avait pas provoqué autant de réactions positives de la part du public.

Et ça pourrait bien durer ! Car après les 150K exemplaires écoulés en première semaine, Kanye West pourrait remettre ça assez rapidement. C'est en tout cas l'information dévoilée par le légendaire producteur Timbaland, qui s'est laissé allé à quelques indiscrétions sur Twitter : "Comme je l'ai dit, Vulture 2 est en route". Pas d'autres détails de la part du beatmaker, mais en même temps, la phrase est suffisamment claire : Kanye est tout simplement déjà en train de préparer la suite.

Like I said Vulture Vol 2 OTW 🔥🔥 — Timbaland (@Timbaland) February 25, 2024

Le dispositif spectaculaire et impressionnant déployé autour de la sortie du premier album n'avait jamais été vu dans le rap, notamment les séances de pré-écoutes partout dans le monde, notamment en marge de certains défilés de la Fashion Week. Du côté du rappeur, aucune information n'a filtré concernant la date de sortie de la suite. on sait juste que "Vulture" est un projet sous forme de trilogie, on attend donc cette deuxième partie avec impatience et curiosité. Et vous?