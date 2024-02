Jul a supprimé son compte Instagram

On cherche des explications...

La nouvelle a fait boule de neige sur les réseaux sociaux : Jul a fermé son compte Instagram. En général, quand les artistes font ça c'est soit qu'il prépare un nouveau projet, soit qu'il prenne une pause. En ce qui concerne le rappeur marseillais, difficile de le voir annoncer un nouvel album lui qui vient d'en sortir deux en seulement quelques semaines. D'abord "La route est longue" le 8 décembre 2023 puis "Décennie" le 19 janvier 2024 pour fêter ses dix ans de carrière. Donc non, annoncer un nouveau projet semble vraiment irréalisable, même pour un artiste aussi prolifique que le J. Le plus logique serait de le voir faire une pause logique et méritée mais il n'a jamais tenu bien longtemps. Alors difficile sans communication officielle de savoir vraiment ce qu'il en retourne. Heureusement, les réseaux sont là pour trouver des théories et publier des réactions, on vous en livre quelques-unes...