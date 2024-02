Booba : les réactions les plus folles des Twittos

Le Duc déchaîne les passions avec "AD VITAM AETERNAM".

Le nouvel album de Booba, “Ad Vitam Æternam”, vient de sortir il y a seulement quelques heures mais les Twittos sont en folie depuis un bon moment ! Et certaines de leurs réactions sont tout bonnement incroyables ou particulièrement drôles ! On vous en a compilé quelques-unes et on remarque que beaucoup d'internautes font une mention spéciale à SDM et au featuring qu'il fait avec le Duc sur "Dolce Camara". Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Generations pour nous dire ce que vous avez pensé de ce projet !