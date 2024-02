UZI annonce un album concept

Un troisième projet intitulé "Sur le chemin", qui se dévoilera en plusieurs étapes.

En 2022, il était "Meilleur qu'hier". Cette année, UZI est "Sur le chemin" de la gloire. Le rappeur originaire de Seine-et-Marne annonce enfin la sortie de son troisième album. Après avoir dévoilé "Akrapo 7" et "Cités de France", il s'élance dans cette nouvelle aventure un peu particulière. "Sur le chemin" est un projet pensé en plusieurs phases, dont la première débutera très bientôt.

À l'instar de PLK et sa "Chambre 140" révélé en trois parties, UZI a imaginé son troisième album autour de quatre phases. La première aura lieu le 16 février prochain avec la sortie digitale de la première vague de morceaux du projet. Il contiendra notamment des featutings avec SDM, Zed et Naza. La suite est prévue pour le 1er mars, où deux nouveaux titres seront ajoutés à la tracklist déjà existantetes : deux featurings avec Guy2Bezbar. L'aventure se poursuit le 19 avril avec de nouveaux sons inédits avant la phase finale qui aura lieu le 10 mai, jour de sortie de l'album en physique.

Ce même jour, UZI fait un beau cadeau à ses fans les plus chanceux. "On fait également gagner 50 MP3 avec certains de mes premiers sons qui sont jamais sortis", annonce-t-il sur les réseaux sociaux. Ainsi, pour l'achat d'un album, il est possible de remporter ce prix. Rendez-vous donc dès le 16 février pour la première phase de "Sur le chemin", le troisième album du rappeur du 77.