Sadek relance son clash avec Booba

Ça commence un peu à prendre une tournure gênante...

Le clash entre Booba et Sadek n'a pas faibli depuis ses débuts, il y a quelques années maintenant, avant même le "combat" de Booba contre les influenceurs. Pire, on peut même dire que le clash s'est aggravé, que les tensions ont augmenté entre les deux artistes, qui y perdent d'ailleurs tous les deux en termes d'image. Booba paraît vraiment trop immature pour un taulier de son âge, père de famille, quand Sadek enchaîne les moments de grande lucidité et d'autres où on a l'impression qu'il est possédé.

Ce nouvel épisode du clash entre les deux rappeurs ne va pas améliorer votre opinion les concernant... En effet, Booba et Sadek ont impliqué le Collectif d'Aide aux Victimes des Influenceurs dans leur embrouille, et tout le monde s'en serait bien passé. Visiblement, Sadek était invité par le collectif sur un de leurs podcasts, et il les a bien allumés pour leur prétendue proximité avec Kopp. Il s'est même fendu d'un tweet bien assassin sur le sujet, puisque Booba serait lui aussi intervenu dans la conversation après le départ de Sadek, pour "rétablir sa vérité".

C’est très bizarre, j’accepte de répondre à la demande du @collectifavi, je leur dis en direct que Booba est en train d’écouter et quelques minutes après que je quitte le Space, qui apparait dans le Space comme un Pokémon sauvage ? Booba ! Incroyable non 😂😂😂😂

Booba a déjà répondu à cette attaque, en faisant fuiter l'audio de la conversation entre Sadek et le collectif AVI. Une discussion plutôt houleuse, pendant laquelle Sadek a été assez virulent, avec des gens pourtant issus du milieu associatif, venant en aide aux victimes d'arnaques. Mais Dek-Sa leur reproche notamment de "fermer les yeux" sur les arnaques de Booba, en remettant sa collection ratée de NFT sur le tapis. Chaque jour qui passe, ce clash devient de plus en plus étrange, et un peu malaisant...