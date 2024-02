Usher, JAY-Z, Pharrell et Diddy vont-ils former un supergroupe ?

Ça a failli se produire !

Alors qu'il se produira la semaine prochaine à la mi-temps du Superbowl, Usher enchaine en ce moment les interviews. Invité sur le podcast Club Shay Shay de l'ancien joueur de NFL Shannon Sharpe, le chanteur en a profité pour faire quelques révélations. L'une d'entre elles a précisément piqué notre attention, puisqu'elle est assez inattendue. En effet, Usher explique qu'à un certain moment de sa carrière, il aurait pu former un quatuor avec Jay-Z, Pharrell Williams et Diddy.

"Jay-Z, Pharrell, Diddy et moi étions censés former un groupe. Ouais, c'est fou. Ouais, vous allez me détester pour ça. Je pense qu'on a tous été rattrapés [par nos carrières respectives]. On en parlait, on avait des réunions secrètes à propos de ça. On parlait de musique et de la manière dont on allait tout retourner, et tout le côté business aussi. [...] J'aurais vraiment souhaité que ça se produise."

Et Usher n'est pas le seul à regretter que ce supergroupe ne se soit jamais véritablement formé, car on a eu aucun mal à imaginer le raz-de-marée qu'il aurait pu produire. Mais il était probablement difficile pour eux de réellement s'y consacrer tout en gérant l'explosion de leurs carrières solos à côté de tout ça. Et même s'il n'est jamais trop tard pour former ce groupe, les récents bad buzz et galères judiciaires de Diddy risqueraient probablement de poser problème aujourd'hui...